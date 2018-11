Formtoppat Rögle vann igen

Ett av SHL:s formsvagaste lag mot ett av seriens formstarkaste.

Linköping har haft en tung andra del av hösten med stryk i sju av de åtta senaste omgångarna inför torsdagen - medan Rögle tagit hem sex av sju matcher på sistone.

Även om östgötarna var farligt nära två gånger om i första perioden - inte minst ett klockrent stolpskott av Nick Sörensen - märktes det att alla förluster dragit ned självförtroendet ordentligt.

Slarvigt

Jacob Johansson tvingades till ett par vassa räddningar efter slarvigt passningsspel. Backen Eddie Larsson gav exempelvis Daniel Zaar helt fritt läge.

– Det var en stolpe ifrån, så ganska nära, sade Nick Sörensen till C More. Jag är helt klart missnöjd både med min egen och lagets utdelning på sistone.

Inte ens fem minuter i powerplay räckte för att göra mål, efter att Daniel Widing dragit på sig ett matchstraff.

Men till slut fick LHC utdelning, då fartfyllda och kreativa Johan Södergran hittade Derek Roy - som snärtade in pucken från nära håll.

Ineffektivt värre

Linköping hade sedan chanser att utöka sin ledning, men i stället kvitterade Rögle på retur efter ett rappt skott i nättaket av Christopher Bengtsson.

– Jag försökte bara driva på kassen och det var riktigt skönt att se pucken gå in, sade skåningarnas Mattias Sjögren, som i andra matchen efter comebacken levererade en assist, till C More.

– Spelet fem mot fem är helt okej, men i powerplay måste vi spela snabbare och vara effektivare, tyckte hemmalagets Johan Södergran.

Men LHC fick inte spelet i numerärt överläge att fungera i sista perioden heller. Det gjorde däremot Rögle - som fullbordade vändningen fram till 2-1 genom Nils Höglander.

Joe Whitney kvitterade - men Daniel Zaar fick sista ordet och ordnade vinstmålet till 3-2 bara dryga minuten efteråt.