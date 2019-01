Frölunda tog årets första seger

Den första ronden var jämn och Frölundas 1-0, efter 15.44, var ett exempel på hur Samuel Fagemo extremt snabbt kunde sätta pucken i nät efter en fin passning från Ryan Lasch. Där var Moras backar åskådare.

Den andra periodens stora snackis blev Simon Hjalmarssons tackling mot Marek Daloga. Frölundas Hjalmarsson fick två minuter, vilket skapade uppror bland Moraspelarna som menade att det var låg bentackling med betydligt högre straffpåföljd.

Den annars så lugne sportchefen i Mora, Anders Forsberg, som finns med i båset, var riktigt upprörd på domarparet Patrik Sjöberg och Daniel Winge.

Upprört i spelargången

När Frölundas Mats Rosseli Olsen intervjuades i C More i pausvilan var det intensiva diskussioner i bakgrunden.

– De diskuterar lite här. Det är bra med lite känslor i hockey. Det vill väl alla se, sade Mats Rosseli Olsen, utan att vilja kommentera situationen:

– Det är inte jag som bestämmer. Vi vet sedan många gånger att det är andra än jag som bestämmer.

Men Frölundas tränare, Roger Rönnberg, kritiserade sin egen spelare.

"Kunde gå in med mer respekt"

– Simon Hjalmarsson är ingen ful spelare och är inte ute efter att skada någon. Men han kunde gå in i situationen med lite mer respekt.

Moraspelarna gick direkt in i omklädningsrummet utan att ge några kommentarer till C More.

Mora fick annars en perfekt utdelning när laget snabbt i andra perioden gick från underläge 0-1 till ledning 2-1. Men Frölunda vände. Laget kvitterade till 2-2 genom Ponthus Westerholm och tog ledningen med 3-2 genom Mats Rosseli Olsen. Frölunda kunde sedan effektivt neutralisera Moras jakt på kvittering och bryta förlustraden.