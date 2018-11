Frölunda tog revansch och nollade Malmö

Matcherna mellan Frölunda och Malmö har en speciell laddning efter slutspelet i våras, då Malmö resolut slog ut slog Göteborgslaget med 4-2 i matcher i kvartsfinalen - ganska överraskande.

Lagen har redan hunnit mötas två gånger i höstens SHL-spel, vid båda tillfällena i Malmö, och med var sin seger som resultat. Senast i lördags vann Malmö hemma med 5-3, efter att ha vänt ett underläge.

Mål på returer

Nu började Frölunda bäst och gjorde 2-0 i första perioden. Båda fullträffarna kom efter returer och röra vid Oscar Alsenfelt i Malmös mål. Två forwards med hårt arbete som signum, Max Friberg och Sebastian Stålberg, gjorde var sitt av målen.

Andra perioden blev mållös. Men det var ishockey med ganska mycket kamp och stort engagemang, kanske allra mest från Frölundas sida. I slutet av perioden blev det också lite grinigt mellan lagen.

– Vi måste komma in i matchen på nåt sätt, säger Malmös lagkapten Fredrik Händemark till C More i andra pausen.

– Vi är alldeles för dåliga, tillägger Händemark, som själv blev utvisad flera gånger.

Frölundas tränare Roger Rönnberg var mera nöjd med sitt lag efter 40 minuter.

– Jag tycker om vår höga forechecking. Vi är bättre fem mot fem, säger Rönnberg till C More.

Stabil Mattsson

Frölundas målvakt Johan Mattsson var lugn, stabil och räddade flera gånger när någon Malmöspelare (Max Görtz, Frederik Storm) kom fri mot mål.

Göteborgslaget hade inte hållit nollan en enda gång i de 14 första matcherna, men nu hade Johan Mattsson chansen att hålla tätt mot topplaget Malmö.

Med 3.47 kvar att spela stänkte Samuel Fagemo in 3-0 ur dålig vinkel, när han snappat upp pucken efter kamp i sarghörnet.