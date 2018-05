Froome ny Giro-ledare efter historiskt ryck

Britten låg på fjärde plats, tre minuter och 22 sekunder bakom ledande landsmannen Simon Yates, inför fredagens 185 kilometer från Venaria Reale till Bardonecchia.

Men efter bergsetappen så var Froome över kvarten före i totalsammandraget och ny ägare av den rosa ledartröjan.

33-årige Froome, som aldrig vunnit det italienska storloppet och inte kört det sedan 2010, stod för ett makalöst ryck på den 19:e etappen. Ett ryck som enligt nyhetsbyrån Reuters kommer att gå till cykelhistorien.

Sky-cyklisten Froome körde in flera minuter på täten och vann etappen tre minuter före Richard Carapaz, Ecuador.

I sammandraget är Froome, som vid en totalseger blir den tredje mannen att inneha Tour de France-titeln och Giro-titeln samtidigt, 40 sekunder före regerande mästaren Tom Dumoulin, Nederländerna.

Simon Yates, som haft ledartröjan i 13 etapper under årets Giro, gick totalt in i vägen under etappen, rasade i resultatlistan och har inte längre något med helgens slutstrid att göra.

På lördagen körs den näst sista etappen, 214 kilometer från bergen i Susa till Cervinia, innan söndagens avslutning i Rom.