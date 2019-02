Fyra tidigare Europavändningar av MFF

Sparta Prag, Champions League, tredje kvalomgången, 2014.

Malmö fick med sig två viktiga bortamål från mötet i Tjeckien, men var i underläge med 2-4 inför returen på hemmaplan. Där stämde allt för MFF. Lagkaptenen Markus Rosenberg chippade in 1-0 och satte sedan 2-0 på frispark fram till 4-4 sammanlagt. MFF vandrade därmed vidare till den avgörande kvalomgången till Champions League-gruppspelet tack vare sina bortamål.

Salzburg, Champions League, playoff, 2014.

Salzburg var på väg mot en 2-0-seger hemma i Österrike när Emil Forsberg petade in reduceringen i 90:e minuten. Återigen vändes allt hemma i Skåne. I tionde minuten satte Rosenberg 1-0 och åtta minuter senare drog Magnus Eriksson in en volley från 30 meter. I slutskedet snurrade Rosenberg bort Salzburgspelarna i straffområdet och petade in 3-0-målet, som definitivt säkrade MFF:s plats i Champions League.

Salzburg, Champions League, tredje kvalomgången, 2015.

Återigen ställdes MFF mot österrikarna, men denna gång hade Salzburg med sig en 2-0-ledning till Sverige. Väl i Skåne skickade Nicola Djurdjic in 1-0 redan i den sjunde minuten och sju minuter senare nickade Rosenberg in en hörna. Innan pausvilan satte Vladimir Rodic 3-0 och MFF avancerade vidare till playoff.

Celtic, Champions League, playoff, 2015.

Malmö låg under med både 0-2 och 1-3 innan Jo Inge Berget dundrade in sitt andra mål för kvällen på Celtic Park i Glasgow. På hemmaplan visade Markus Rosenberg återigen vägen med ett nickmål på hörna i den 23:e minuten. I andra halvlek svarade Celtic för ett självmål och MFF gick vidare till CL-gruppspelet med 4-3 sammanlagt.