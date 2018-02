Grundströms målfest fortsätter: "Kul"

Innan OS-uppehållet besegrade Frölunda bottenlaget Rögle och bröt därmed en svit som slutade på tre raka förluster. Och i SHL-omstarten på lördagskvällen tog alltså Frölunda en ny seger borta mot Örebro trots att laget vilade OS-spelarna Jan Mursak, Joel Lundqvist, Rasmus Dahlin och Mattias Nørstebø.

– Det visar vilken bredd vi har i laget, säger Carl Grundström.

Örebro inledde starkast

Men det var Örebro som inledde målskyttet. Efter åtta minuter snärtade Tom Wandell in pucken i krysset efter en liten bjudning i gästernas försvarsspel. Men Frölundas forward Carl Grundström kvitterade omgående - efter ett nytt defensivt misstag - fast den här gången i Örebrozonen.

– Jag åker och ställer mig redo för att skjuta och nyper till direkt i bortre, säger Grundström.

Och precis som i Frölundas segermatch mot Rögle innan OS-uppehållet skulle Grundström till sist bli tvåmålsskytt och matchhjälte.

Fast efter 16 minuter presenterade sig Örebros nyförvärv Ari Gröndahl för sin nya hemmapublik när han läckert satte 2-1 med en backhand i krysset.

En kvart in i anda perioden kvitterade Carl Grundström på nytt när han gjorde sitt och Frölundas andra mål i spel fem mot fyra. Formtoppade Grundström är nu uppe i 13 mål totalt varav sex av målen har kommit de fem senaste matcherna.

– Jag får en bra passning från Victor (Olofsson) in i mitten och suger in den och trycker dit den. Det var bara att sikta in sig där.

Men Örebros andra nyförvärv Nick Ebert kvitterade omedelbart med ett lurigt dragskott - även han i sin debutmatch för närkelaget.

"Gäller att spela bra på slutet"

Frölunda vände sedan och vann - tack vare tre snabba mål i början av tredje perioden.

Först skyfflade Max Friberg in 3-3 och Frölunda hade alltså kvitterat för tredje gången i matchen. Kort därefter satte Ponthus Westerholm 4-3 i nättaket i spel fem mot fyra efter en läcker passning från tvillingbrorsan Pathrik. Och i en spelvändning ökade Christoffer Ehn på Frölundas ledning till 5-3 i boxplay. Tre minuter före full tid reducerade Örebros Jeremy Williams. Men i sista minuten satte Sebastian Stålberg 6-4 i öppen bur då Örebro tagit ut målvakten.

TT: Nu passerade ni Malmö i tabellen och är uppe på fjärde plats.

– Jasåâ?¦jag har faktiskt ingen riktig koll på livetabellen. Men det är ju jättebra och det gäller att spela bra på slutet och ta så många placeringar som möjligt inför ett eventuellt slutspel, säger Carl Grundström.