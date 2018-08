Guide: Det viktigaste inför Serie A

+ Favoriten:

Juventus har vunnit Serie A sju år i rad och favoritskapet till en åttonde raka ligatitel ökade markant när laget presenterade sommarens största övergång i Cristiano Ronaldo. Portugisen lämnade Real Madrid efter nio år och mängder av titlar. 33-åringen mäktade med 451 mål i Real Madrid-tröjan och frågan är nu hur många det blir i Juventus. Med de två senaste årens vinnare av guldbollen (Ballon d'Or) i laget, på ett kontrakt till 2022, är Juventus sikte nu inställt på en betydligt större än ligatiteln Scudetton.

+ Svenskkollen:

Sommarens stora övergång med svenska ögon var VM-målvakten Robin Olsens från FC Köpenhamn till storklubben Roma och 28-åringen har redan stått för ett par fina insatser under försäsongen. Även på andraplatsen av svenska intressanta övergångar hittar vi en nybliven, eller i det här fallet nygammal, Serie A-spelare. Albin Ekdal är klar för Sampdoria - sin femte Serie A-klubb i karriären - efter ett fint VM i sommar.

I nuläget finns sju svenskar i Serie A med ytterligare två landslagsspelare i Filip Helander och Oscar Hiljemark och dessutom nykomlingen Mattias Svanberg, framtidsspelaren från Malmö.

Svenskarna: Dejan Kulusevski, 18, mittfältare, Atalanta, Filip Helander, 25, försvarare, Bologna, Mattias Svanberg, 19, mittfältare, do, Oscar Hiljemark, 26, mittfältare, Genoa, Robin Olsen, 28, målvakt, Roma, Albin Ekdal, 29, mittfältare, Sampdoria, Svante Ingelsson, 20, mittfältare, Udinese.

+ Snackisen!

Inter har varit urstarka på transfermarknaden i sommar och haft en riktig "supermercato" med flera spännande värvningar. Klubbens namnstarkaste tillskott är belgiske stjärnan och mittfältaren Radja Nainggolan som plockats in från konkurrenten Roma. Milanolaget har dessutom tagit in mittbacken Stefan de Vrij från Lazio och fått in spännande spelare i anfallarna Matteo Politano, Lautaro Martinez och lånet Keita Baldé.

Med en stark och bred trupp kan laget se sig som de främsta utmanarna till Juventus. Inter har dessutom ett efterlängtat Champions League-spel att se fram emot.

+ Frågetecknet?

Napoli är ett osäkert kort inför säsongen. Tränaren Maurizio Sarri har lämnat klubben för Chelsea och ersatts av välmeriterade Carlo Ancelotti. Tränarbytet skapar frågetecken kring laget som slog poängrekord (91 poäng) som tvåa bakom Juventus (95) i våras. Hur lång tid kommer det att ta innan spelet och den nya spelidén sätter sig? Napoli, som inte värvat lika spetsigt som flera av de andra topplagen, kan få svårt att nå samma höjder i år. Och med topplaceringar de senaste åren lär tålamodet inte vara så stort bland fansen.

+ Visste du att...

Den klassiska klubben Parma är tillbaka i Serie A efter konkursen 2015 och omstarten i Serie D. Men återkomsten har kantats av mindre roliga rubriker. Först dömdes klubben till att starta säsongen på fem minuspoäng på grund av ett matchfixningsstraff i samband med avancemanget till högstaligan.

Efter att Parma överklagat domen försvann minuspoängen, men böterna kvarstår, och alla lag startar på samma poäng i helgen. 36-årige anfallaren Emanuele Calaio, som skickade textmeddelanden till sina gamla lagkamrater i Spezia där han bad de att inte göra sitt bästa, är avstängd i fyra månader.

Premiäromgången: 18/8: Chievo-Juventus (klockan 18.00), Lazio-Napoli (20.30). 19/8: Torino-Roma (18.00), Bologna-Spal , Empoli-Cagliari, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter (alla 20.30). 20/8: Atalanta-Frosinone (20.30).