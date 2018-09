Häst fick avlivas efter VM-skandal

Ryttar-VM i amerikanska Tryon inleddes med en avbruten och kaosartad distansritt.

Den stökiga starten på mästerskapet ledde till att nyzeeländska ryttaren Jenny Champions häst "Barack Obama" fick avlivas efter njurproblem, skriver Internationella ridsportsförbundet i ett pressmeddelande enligt The Chronicle of the Horse. Beslutet togs av ägaren, Mark Round, i samråd med veterinär.

Hästen har tävlat i distansritt på internationell nivå sedan 2009 och blev 20 år gammal.

Distansritten avbröts mitt under den första sträckan då några av ekipagen fått fel information vid starten. Efter nya veterinärkontroller och över 20 uteslutna hästar startade tävlingen om med start på andrasträckan, för att sedan ställas in på grund av vädret.

– Det var katastrof i starten, hästar leddes åt fel håll, alla passerade inte över startlinjen och sådana saker, sade Maria Svensson, veterinär för distanstruppen, till tidningen Ridsport efteråt.