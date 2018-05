Hattrick av Aho i finländsk storseger

Finlands ishockey-VM har varit som den värsta berg- och dalbanefärden i Helsingfors nöjespark Linnanmäki.

Förlust mot Danmark, storseger över Kanada, förlust mot Tyskland och nu en klar seger över USA som åkte på första förlusten i turneringen.

Spelmässigt var det länge en jämn match, men finländarna var hetare framför båda målen - och så var turneringens poängkung Sebastian Aho hur alert som helst.

Han slog till två gånger i första perioden och hade lite flyt på bägge målen.

Bakom mållinjen

Ledningsmålet slog han in ett par meter bakom förlängd mållinje. USA:s målvakt Keith Kinkaid tappade klubban och den 20-årige Carolinastjärnan vallade in pucken via klubbhandsken på den amerikanske målvakten.

På 2-0 fick Finland en turlig studs med sig när backen Markus Nutivaaras nedlägg i rundeln studsade på en skarv i plexiglaset och in framför mål där Aho kunde peta in pucken i tom bur.

Tredje målet, 6-2, gjorde han i öppen kasse när USA hade tagit ut målvakten i slutet av matchen.

Finland gick fram till 4-0 innan USA gjorde sitt första mål i den tredje perioden. Patrick Kane, en poäng efter Aho i poängligatoppen, stod för ett mål och en assist.

USA mot Tjeckien

Finlands målvakt Harri Säteri, från Floridas farmarlag Springfield, var också vass så länge matchen var jämn siffermässigt.

Båda lagen stannade på 16 poäng och Finland tog förstaplatsen tack vare segern.

USA ställs i kvartsfinalen mot ett nytänt Tjeckien som har lyft efter Bostonstjärnorna David Krejcis och David Pastrnaks inträde.

Finlands kommande motståndare Schweiz vann den avgörande matchen mot Frankrike med 5-1 och tog fjärdeplatsen i Sveriges grupp. Slovakiens 7-4-seger mot Vitryssland i sin sista match räckte, i och med schweizarnas seger, inte för att ta sig vidare.

För Kanada blir det en tredjeplats i grupp B efter seger med 3-0 mot Tyskland. Därmed får man möta förloraren mellan Sverige och Ryssland, som blir grupptvåa i grupp A.