Holmén bästa svensk i världscupen

Två svenska ekipage gick till omhoppningen i världscuphoppningen i Stuttgart. Men väl där blev det inga framskjutna placeringar; Stephanie Holmén på Flip's Little Sparrow slutade femma efter en rivning. Peder Fredricson och Catch Me Not, som också var felfria i grundomgången, drog på sig åtta fel och slutade sist (tia) i omhoppningen.

För Henrik von Eckermann och Castello blev det ingen bra dag. Ekipaget slutade 23:a efter åtta fel i grundomgången.