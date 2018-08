Hope Solo stämmer förbundet

Hope Solo, 37, tog under karriären två OS-guld med USA och ansågs under flera år vara en av världens bästa målvakter innan hon lade handskarna på hyllan 2016. 2015 anmälde hon och fyra andra lagkamrater i USA:s VM-lag det amerikanska fotbollsförbundet till jämställdhetsombudsmannen, just på grund av löneskillnaderna. Men sedan dess har inga förändringar skett. Därför väljer nu Solo att stämma förbundet.

"Jämställda löner är vår fundamentala rätt, och det amerikanska fotbollsförbundet hade kunnat vara världsledande i detta. I stället går den äran till Island och Norge, medan vi fortsätter att tvingas slåss varenda gång. Det är dags att låta domstolarna bestämma vad som gäller när det kommer till jämställdhet", skriver hon på sin webbplats.

Hon fortsätter:

"Vi kan inte vara tysta. Vi får inte acceptera status quo. Vi får inte gå med på mindre än jämställda löner. Historien har visat att vi måste kämpa för våra rättigheter. Jag kommer fortsätta kampen för de unga i Amerikas skull, och jag kommer fortsätta tro att de kommer ha en bättre och mer jämställd värld än den vi har nu".