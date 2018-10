HV71 är åter bäst i Småland

– Väldigt skönt, det är roliga matcher och klart det är viktigt att vara bäst i Småland, säger HV71:s forward Mattias Tedenby till TT.

De två senaste SM-vinnarna i säsongens första Smålandsderby, det var upplagt för hockeyfest i Växjö. Samtliga möten smålänningar emellan i fjol slutade med en uddamålsvinst åt något håll och då båda gängen sett aningen trögstartade ut denna höst låg ännu en jämn kamp om tre viktiga poäng nära tillhands.

Positionen bakom förlängd offensiv mållinje är inte målskyttens vanligaste men just där befann sig Robin Figren när han gav sitt HV71 drömstarten på derbyt. Figren snappade upp pucken och vallade in den via Växjömålvakten Viktor Andrén.

– Vi är svårslagna när vi får första målet, säger Mattias Tedenby.

Tedenby målskytt igen

Senast HV71 vann mot Växjö, 28 december i fjol, sköt Mattias Tedenby det avgörande målet och den rutinerade forwarden iklädde sig åter derbymålskyttens roll. Den här kvällen stänkte han in ett direktskott som satt strax under ribbhöjd.

– Man får se till att hålla sig framme i de här matcherna.

Simon Önerud blev tredje man att skriva in sig i målprotokollet när han satte trean strax före andra paus.

– Växjö fastnade i vår forechecking, det var framförallt i den andra perioden som vi avgjorde matchen, säger Mattias Tedenby.

Derbykänslorna märktes ute på isen och på läktarna höll 5 548 åskådare ljudkulissen på konstant hög volym.

– Både vår och Växjös publik eldade på bra, säger Tedenby.

Vild chansning

Växjö chansade vilt och tog ut målvakten Andrén drygt halvvägs in i den tredje perioden i ett sista försök att närma sig. Det slutade med att Mattias Tedenby osjälviskt spelade fram Markus Ljung som satte 4-0 i tom kasse när 6.15 återstod att spela.

HV71:s formkurva pekar rakt uppåt, segern var lagets tredje raka. Växjös måltorka håller i sig då laget, på nio framträdanden, endast mäktat med ett snitt på 1,22 mål framåt per match.

– Även i början av serien tycker jag att vi spelade bättre än vad vi fick poäng för. Jag tror att både vi och Växjö kommer att växa in i det och vara med i toppen, avslutar Mattias Tedenby.