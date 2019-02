Femte raka segern för HV71

Ja, för det är verkligen vad HV71 har gjort den senaste tiden. Efter 5-3 hemma mot Frölunda har klubben nu tagit fem raka segrar.

Den fina formen innebär att laget har klättrat upp till tredje plats i tabellen, bara två poäng bakom serieledaren Luleå. En rejäl skillnad jämfört med i höstas när HV71 stundtals låg på en kvalplats och senare också valde att sparka huvudtränaren Johan Lindbom.

– Det svänger upp och ner och åt alla håll. Vi har hittat en stabilitet i vårt spel och därmed också ett sätt att vinna matcher. Alla lag behöver ta alla poäng som de kan få. Nu har vi lyckats knipa några fler än vad vi gjorde i början av säsongen, säger Figren.

Matchen mot Frölunda blev en svängig, tät och stundtals grinig historia. Men det var alltså hemmalaget som gick segrande ur striden.

Målexplosion i första

Gästernas Samuel Fagemo sköt visserligen 1-0 till Göteborgslaget i spel i numerärt överläge i inledningen av den första perioden. Fast i slutet av den samma exploderade HV71 med tre mål på 85 sekunder.

Christoffer Törngren styrde in 1-1 via sin skridsko och Mattias Tedenby 2-1 via sitt ben innan Robin Figren kunde dundra in 3-1-målet genom ett hårt slagskott från nära håll.

Frölunda kom tillbaka i mittenakten. Med mål från backparet Anders Grönlund och Brandon Gormley - duons första mål för säsongen - var det lika på tre inför slutperioden.

Men då hittade HV71 den där vägen till tre poäng som Figren pratar om.

Anton Bengtsson parkerade framför Johan Gustafsson i Frölundamålet i spel i numerärt överläge och kunde styra in det matchavgörande 4-3-målet på ett skott från Markus Lauridsen.

Andreas Thuresson fastställde slutresultatet till 5-3 i tom bur med fem sekunder kvar.

– Det är en tuff match i dag. Det är tajt men någonstans tycker jag att vi vinner matchen i den första perioden, säger Figren.

Fest på läktarna

Matchen i Kinnarps arena blev också en kamp på läktarna. De tillresta Frölundasupportrarna fyllde en hel sektion och tillsammans med hemmafansen skapades en mäktig ljudkuliss under stora delar av matchen.

– Det var en jäkla fest. Det måste ha varit kul att vara publik på den här matchen, säger Figren.

Nu väntar ett landslagsuppehåll för HV71 och övriga lag i SHL. Men Figren är inte orolig för att den spellediga veckan kommer olägligt med tanke på HV:s form.

– Det är klart att vi kommer ta vara på den här veckan med lite ledighet. Sedan har vi många detaljer som vi vet att vi behöver jobba på. Men vi vet att vi är heta så jag tror inte att den här spellediga veckan kommer sätta några käppar i hjulet för oss, säger Figren.