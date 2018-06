Ingessons ord som inspirerar landslaget

Klas Ingesson är för många mest känd som en av fotbollshjältarna som bärgade det svenska VM-bronset i USA 1994.

För Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergen var Ingesson, som avled i sviterna av cancer hösten 2014, en barndomsvän och kollega. Nu och är han en inspirationskälla - i livet och inför VM i Ryssland.

"Bara gå in och kötta"

– Vi lärde känna varandra i lekis och sedan har vi varit bästa kompisar hela vägen fram. Jag tänker mycket på vad han sade... han sade alltid att ingenting är omöjligt. "Det är bara att gå in och kötta", som han sade. Någonstans kan jag tycka om det. Vi är ju inte några favoriter (i VM), vi var inte favoriter i kvalet heller. Det var ingen som trodde att vi skulle komma tvåa i kvalgruppen, det var ingen som trodde att vi skulle slå ut Italien (i playoff), säger Peter Wettergren.

De båda "68:orna" från Ödeshög i Östergötland tog olika i vägar i fotbollsvärlden under slutet av 1900-talet. Tidigare Åtvidaberg- och Mjölbyspelaren Wettergren blev tidigt tränare medan Ingesson var firat proffs utomlands i klubbar som Mechelen, Bari och Bologna. Han blir rörd till tårar när han pratar om minnena av sin vän.

"Han var kass"

– När Klas var i Bologna och mötte en världsspelare, om det var Frank Rijkaard eller någon annan väldigt bra fotbollsspelare så frågade jag "Var han bra eller?"... "Nää, han var kass", sade Klas. Det var hans inställning: "Du ska aldrig hylla din motståndare mer än vad du själv är". Efter matchen kunde han erkänna att det var en bra spelare. Men innan matchen så var det alltid: "Det är han mot jag, vi möts och jag ska vinna den kampen". Det kan jag tycka om. Hans sätt att ta sig an olika uppgifter.

TT: Är det den Klas Ingeson-stilen ni behöver ha i ett VM?

– Klas hade ju fantastiska egenskaper som fotbollsspelare och vi har många av den typen i vårat landslag i dag. Man ska aldrig likna någon vid någon annan spelare. Vi har väldigt många duktiga spelare i Sverige och Klas var väldigt duktig och viktig när han spelade. Men vi ska inte göra några andra jämförelser.

Wettergren är tränaren bakom förbundskapten Janne Andersson - båda med kontrakt över ett eventuellt EM-slutspel 2020 - när herrlandslaget nu förbereder sig inför sitt första världsmästerskap på tolv år. Wettergren beskriver sig själv som den som är där och instruerar landslagsstjärnorna med taktiktavla och direktiv.

Drömmer inte

– Att jag har någon över mig har jag absolut inga problem med, noll prestige hos mig. Jag tycker att alla är lika viktiga i ett ledarteam. Jag trivs i den rollen jag är i nu och har en väldigt duktig chef som säger att jag får mycket ansvar. Det tycker jag om. Att få ansvar och ta ansvar för det, säger Wettergren.

Under sina 13 senaste år inom tränaryrket så har Wettergren varit assisterande bakom en huvudtränare. I Elfsborg blev det två SM-guld (under Magnus Haglund och Jörgen Lennartsson) och ett Svenska cupen-guld (under Ingesson) och i danska FC Köpenhamn både liga- och cupguld (under Ståle Solbakken) innan Janne Andersson kallade till landslaget för två år sedan.

TT: Vad är din dröm inför i sommar?

– Jag vet inte om jag har någon dröm. Vi har ju glatt väldigt många människor genom att ha gått till VM. Men det var ju länge sedan. Vi kan inte vara glada för det nu, nu är det nya saker och utmaningar som står framför oss. Drömmen jag har är att vi ska vara ett bra fotbollslag som går ut mot Sydkorea. När domaren blåser igång den första matchen så är min vision och förhoppning att vi är klara för att göra en ruggigt stark prestation.