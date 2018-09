Ishak räddade poäng till Nürnberg

I premiären bommade han en straff. I omgången efter tog den svenske anfallaren Mikael Ishak revansch. Han satte det viktiga kvitteringsmålet, sitt första i Bundesliga, när hans Nürnberg fick besök av Robin Quaisons Mainz.

Ishak, som inte återfanns i den svenska landslagstruppen, skickade in 1-1 tre minuter in i den andra halvleken, ett resultat som stod sig, och räddade därmed tre poäng till Nürnberg.

Quaison, som nyligen fick en plats i Janne Anderssons trupp, spelade hela matchen.

Isaac Kiese Thelin fick ånyo göra ett inhopp för Bayer Leverkusen. Hemma mot Wolfsborg fick han hoppa in med 20 minuter kvar och i ett läge där Leverkusen låg under med 1-3. Men Kiese Thelin mäktade inte med att hjälpa sitt lag att vända matchen, som slutade just 1-3.

Ludwig Augustinssons Werder Bremen vann efter ett sent mål borta mot Eintracht Frankfurt. Milot Rashica blev stor matchvinnare när han i den sjätte tilläggsminuten satte segermålet 2-1 till Bremen. Den svenske landslagsbacken spelade hela matchen.