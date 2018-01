City tillbaka på vinnarspåret

0-0 mot Crystal Palace på nyårsafton satte stopp för Citys 19 matcher långa segersvit.

Två dagar senare var laget tillbaka på vinnarspåret igen.

Det dröjde inte mer än 37 sekunder innan Manchester City kopplade greppet hemma på Etihad Stadium. Leroy Sané slog ett hårt och precist inlägg från vänster - och från andra kanten smög Raheem Sterling in för att obevakad stöta in 1-0. En mardrömsstart för Watford, vars uppförsbacke blev ännu brantare när Christian Kabasele styrde in tvåan i eget mål i 13:e minuten.

Agüero satte 3-0

City fick klara sig utan Gabriel Jesus, som rapporteras bli borta i flera månader efter knäskadan han drabbades av mot Crystal Palace. Argentinske stjärnan Sergio Agüero, som började på bänken senast, var tillbaka i startelvan och ökade på till 3-0 i andra halvlek. Andre Gray gjorde Watfords reducering med knappt tio minuter kvar.

Kvällens övriga tre matcher bjöd på lika många Londonsegrar.

Den säkraste trepoängare ordnade Tottenham när laget drog till Wales för att möta jumbon Swansea. Fernando Llorente och Dele Alli låg bakom 2-0-segern med varsitt mål.

Carroll West Hams hjälte

West Ham fick slita hårdare för segern mot West Bromwich hemma på Olympiastadion. "West Brom" tog ledningen genom James McLean efter en halvtimme, men West Ham vände tack vare två mål av Andy Carroll. Anfallarens segermål - som kom först i 94:e minuten - såg till att West Ham klättrade över nedflyttningsstrecket.

Även Roy Hodgsons Crystal Palace vände 0-1 till 2-1 när laget slog Southampton borta. James McArthur och Luka Milvojevic gjorde målen som såg till att Palace fortsätter sin klättring i tabellen efter lagets bedrövliga start på säsongen.