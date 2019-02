Kaepernick markerade under finalen

Colin Kaepernick twittrade under Super Bowl-matchen ut en bild på John Carlos, bärandes en tröja med texten #IMWITHKAP (ungefär, jag stöder Kap).

Carlos är en tidigare friidrottare som är mest känd för att under medaljceremonin under OS 1968 ha lyft sin knutna handskbeklädda näve mot himlen under den amerikanska nationalsången, för att visa sitt stöd för Black power-rörelsen.

"Det betyder allt för mig att ha John Carlos stöd, en ikon som lagt grunden för mig och många andra för att fortsätta att kämpa mot systematiskt förtryck. Tack för att du offrat dig för oss", skriver Kaepernick.

Colin Kaepernick spelade för San Francisco 49ers och började knäböja under nationalsången före matcherna 2016, för att uppmärksamma sociala orättvisor mot svarta. Fler spelare följde hans exempel.

USA:s president tillhörde kritikerna mot tilltaget, och tyckte att spelare som knäböjer under nationalsången borde straffas med spelförbud. Kaepernick är sedan 2016 kontraktslös, vilket han anklagar ligan NFL för att ligga bakom.

Behandlingen av Kaepernick har kastat en skugga över NFL, och har enligt uppgift till bland annat Variety gjort artister tveksamma att ställa upp i halvtidsundershållningen.