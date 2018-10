MFF-ilska efter kaosartat slut på Friends

Malmö FF var på väg mot 1-0-seger när AIK fick en tveksam frispark i den femte tilläggsminuten. Larsson, landslagsveteranen som hämtades från Hull i somras, fick sitt idealläge ett 25-tal meter rakt framför Johan Dahlin, Malmömålvakten.

Larsson smekte den stolpe in. Sedan firade han och lagkamraterna vid Malmös bänk.

Kaos efter kvitteringen

Då fick Uwe Rösler ett vansinnesutbrott. Han gjorde gester med fingrarna mot publiken. Spelare, ledare, väktare och funktionärer blandade sig i bråket.

– Sebastian gör ett fantastiskt frisparksmål. Men sedan är det är bara att lägga sig platt. Det som sker sedan är inte acceptabelt. Vi får rannsaka oss själva. Det där är inte tillräckligt bra, helt enkelt, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Röslers irritation riktade sig inte så mycket mot Norling, som enligt Malmötränaren också bad om ursäkt för den felaktigt dömda frisparken. Dock blev ilskan inte mindre av att MFF:s fick ett 2-0-mål tveksamt bortdömt för offside i den andra halvleken.

– Det är upp till Svenska fotbollförbundet att i en sådan här toppmatch välja den bästa möjliga domaren. Den här matchen var för stor för den här domaren. Jag tycker inte att vi förtjänar det och jag tycker inte att AIK förtjänar det, säger Uwe Rösler.

– Dessutom var målet av Marcus Antonsson onside, vilket gör det än värre.

Det var en sensationell och kaosartad avslutning på en match där AIK var på väg att sätta sig rejält i klistret i jakten på SM-guldet med tre omgångar kvar. Men 1-1 betyder att försprånget till IFK Norrköping är fyra poäng.

AIK och IFK Norrköping - klubbarna som är etta och tvåa och gör upp om Lennart Johansson pokal - får dock ursäkta. Just nu är förmodligen Röslers lag allsvenskans starkaste.

"Vi kontrollerar matchen"

Om det inte hade varit för den svaga säsongsstarten, den som kostade Magnus Pehrsson tränarjobbet, hade de regerande mästarna gått för ett nytt SM-guld.

Men det visades mästartakter på Friends - och inte av det sedan lång tid förmodade mästarlaget.

Eller som MFF:s Anders Christiansen sade till C More i halvtid, kort efter att han hade brutit dödläget i matchen och petat in Søren Rieks passning bakom Oscar Linnér:

– Jag tycker att vi är det bästa laget och att vi kontrollerar matchen.

Tyngd, kraft, bättre rörelse och fler idéer gav inte många öppna lägen mot allsvenskans tätaste försvar, men Malmö FF förde spelet.

AIK? Kristoffer Olsson briljerade på mittfältet, var ständigt påhittig och så där trygg som du måste vara med bollen för att vinna viktig tid medan ögonen söker medspelare och lösningar.

Problemet? Det var alldeles för få spelare som tog de nödvändiga löpningarna eller visade att de verkligen ville ha bollen.

Ändå kunde AIK ha fått en drömstart och redan i 18:e minuten ha skakat av sig frossan. Henok Goitom spelade in till Nicolás Stefanelli, bollen nådde Sebastian Larsson men han stoppades med gemensamma krafter av Johan Dahlin och Anders Christiansen.

Stefanelli fick en andra chans, men felvänd bommade han målet.

Linnér tippade Franz Brorssons avslut till hörna och Anders Christiansen hade en nick utanför, men till slut kom målet som kunde ha gett allsvenskan rejäl spänning. Søren Rieks vände och vred utanför straffområdet, Christiansen sprang i djupet.

Då kom bollen och Christiansen placerade elegant in 0-1.

Forcerade hårt

Först efter pausen spelade AIK för att vinna guldet, inte med rädsla för att förlora det. Med hetta, inlevelse och mer och mer forcerat. Sebastian Larsson trodde att han hade nickat in kvitteringen men befann sig offside. Nästa chans fick Goitom, också på nick, men han missade målet.

Tränaren Rikard Norling färdriktningsviftade med sina bruna handskar mot Malmös straffområde, skickade fram folk i några sista desperata attacker.

Och så kom Larssons chans, frisparken i favoritläget i 96:e minuten. Men hans aktiva deltagande i tumultet vid Malmös bänk gav också rött kort.