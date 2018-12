Lagerquist: Jacobsen har sista ordet

Den svenska lagkaptenen och försvarsspecialisten Sabina Jacobsen spelade endast under matchens första 20 minuter mot Polen när Sverige säkrade avancemang till mellanrundan i handbolls-EM i Frankrike. Orsaken är en lårskada, men under onsdagen var beskedet att Jacobsen ska kunna spela mot Montenegro.

– Det är klart att hon betyder väldigt mycket. Hon är ju vår försvarsgeneral och har en tydlig roll i laget och bidrar med mycket trygghet i vårt försvarsspel, säger Anna Lagerquist till TT under en pressträff på spelarhotellet i franska Nantes.

"Kompletterar varandra"

Båda är handbollsfostrade i Lundaklubben Lugi och lirade för första gången i landslaget under hemma-EM 2016 när Lagerquist begick mästerskapsdebut. Under VM-succén i fjol i Tyskland - Sverige blev fyra - var Lagerquist självskriven bredvid Jacobsen i mittblocket - och det är ingenting som har förändrats under pågående EM i Frankrike.

– Jag tycker att vi kompletterar varandra bra med att exempelvis ta höjd. Vi försöker prata så mycket som möjligt. När jag tar höjd kan hon styra och ropa ner en om man går för högt (upp i banan).

Vem som är chef är det dock inget tal om.

– Hon har sista ordet, säger Lagerquist och skrattar.

Försvarschefen Jacobsen, som gör sitt tionde mästerskap i karriären, lovordar samarbetet.

– Jag tror att vi kompletterar varandra bra och nu har vi spelat mycket tillsammans och det underlättar mycket. Man behöver inte gå in på alla detaljer. De sitter där och det är väldigt skönt, säger Bukareststjärnan Jacobsen.

Lagerquist lämnade Lugi inför förra säsongen och gick till danska Nykøbing. Under årets säsong har 25-åringen gjort succé och har med sina 51 mål imponerande 81 procent i avslutningsstatistik. Hon ligger även sexa i rankningen över ligans mest effektiva spelare.

– På grund av skador på mittsex har jag i princip spelat i 60 minuter i varje match. Så jag känner att jag verkligen har utvecklats i mitt anfallsspel. Det är väl en blandning som mittsexa att dels komma till egna lägen och dels jobba på lite oreda i försvaret och öppna upp lägen för andra spelare.

"Vi har höjt oss"

Med sina två poäng till mellanrundan har Sverige ett bra läge för att slåss om en semifinalplats. Innan stornationerna Frankrike (lördag) och Ryssland (söndag) väntar närmast Montenegro under torsdagskvällen. Ett Montenegro som slog Sverige i två raka träningsmatcher inför EM (28-30, 30-32), men som kommer till mellanrundan med noll poäng.

– Jag tycker att vi har höjt oss några nivåer från träningsmatcherna och jag hoppas att det även kommer fram när vi möter dem, säger Anna Lagerquist.