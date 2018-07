Lindberg jagar ny seger efter baksmällan

Pernilla Lindberg har inte fått någon svensk sommar på flera år, men i år kom hon "hem" för ett tårfyllt firande av hemmaklubben Bollnäs GK.

"Pernillas dag" fick tillställningen heta, och det blev tårtkalas, spel med juniorer och tal - och under dagen rullade sändningen av majorn ANA Inspiration på en tv-skärm.

– Jag blev riktigt rörd när jag skulle hålla tal och hade svårt att få fram ord vilket inte är så vanligt för mig. Det är många äldre medlemmar som jag ville tacka. Även om vi inte ses så ofta längre så vet jag att de sitter och supportar mig var i världen jag än är. Klubben firar 55 år i år och hade bara gett ett hedersmedlemskap tidigare. Nu fick jag det andra.

"Fortfarande läckert"

Det har nu gått fyra månader sedan den praktfulla första majorsegern för Lindberg, som är inne på sitt nionde år på LPGA-touren. Triumfen har sjunkit in mer och mer men var svenskan än kommer påminns hon. Fans vill berätta hur just de minns det avgörande ögonblicket, eller var de var, under den femte dagen.

– Det är fortfarande läckert och coolt och något jag aldrig tror att jag kommer att smälta helt, säger 32-åringen.

Sedan april har resultaten till stor del varit långt ifrån desamma, även om Lindberg själv inte är så missnöjd. Men hon erkänner att det blev en baksmälla.

– Min form höll i sig i några tävlingar men sedan tog krafterna slut och jag behövde ladda om lite igen, säger hon och berättar om hur segern tog tid och kraft från annat.

– Två månader efter vinsten var det så mycket uppståndelse, vilket var positivt och något jag njöt av. Men självklart tog det bort lite fokus från all den tid som jag normalt sätt lägger på träning. Nu de senaste kanske fem-sex veckorna har jag väl känt att jag varit tillbaka i rutinerna lite mer.

Vill visa att hon kan vinna igen

Efter att ha missat cutten i helgens Scottish Open väntar nu majorn British Open. Efter att ha bevisat för sig själv och alla andra att hon kan vara med och slåss och ta hem vinsten är den nya drivkraften att visa att hon kan göra det igen.

– Efter att ha vunnit en gång på touren vill jag gärna visa att det inte bara var en gång som jag hade tur eller vad folk skulle kunna säga. Jag vill visa att jag kan göra det igen.

Tävlingen blir bland annat en utmaning mot väder, vind och en brunbränd bana, tror hon.

– Det är utbränt så bollen bara studsar och rullar. Snacka om att man behöver ha marginalerna på sin sida. Jag ser fram emot det. Det är en annan golf där än den golf vi spelar resten av året. Jag kommer att njuta av utmaningen som väntar, säger Lindberg.