Ludvigsson: "Djupt chockad och ledsen"

Tobias Ludvigsson och Georg Preidler har varit stallkamrater i franska FDJ i två år.

Den svenske proffscyklisten är bedrövad över att hans tidigare österrikiske lagkamrat erkänt dopning.

"Jag är djupt chockad och ledsen över det. Inget i Georg hade kunnat varna mig kring ett sånt beteende. Jag är väldigt besviken både som idrottare och människa", skriver Tobias Ludvigsson i ett sms till SVT.

George Preidler är den sjunde och senaste i raden av aktiva proffsidrottare som dragits in i den bloddopningshärva som avslöjades under skid-VM i Seefeld i förra veckan. Under måndagen uteslöts österrikaren från stallet FDJ efter ett erkännande.