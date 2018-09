Lugi premiärvann hemma mot Skövde

23-20 hemma mot Skövde innebär att Lugi inleder SHE-säsongen med en tvåpoängare direkt. En av de tongivande spelarna i Lugi var 17-åriga talangen Tova Alm. Hon är ny för i år i Lundalaget och visade vägen direkt med fem mål.

– Jag tycker att vi spelar helt okej. Vi kom överens om att inte släppa in mer än tjugo mål, och ja, vi släppte in tjugo mål. Stundtals var det trögt i anfallet, men vi vinner så det är kul, säger hon till C More.

I nästa omgång möter Skövde Kristianstad. Lugi ställs mot Kungälv.