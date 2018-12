Mål och assist för Nyquist mot Boston

Första perioden var mållös fram till att fyra sekunder återstod. Då gjorde hemmalaget Bostons David Backes 1-0-målet i NHL. I andra perioden var det Detroits tur. Både Tyler Bertuzzi och Dylan Larkin gjorde mål, det andra efter assist från Nyquist.

I början av tredje kvitterade Bostons Ryan Donato till 2-2, men drygt sex minuter senare tog Detroit ledningen igen genom danske Frans Nielsens första mål för säsongen efter Nyquists assist.

Gustav Nyquist satte sitt mål i slutminuten efter en passning av Danny DeKeyser.

Det är bara andra gången som Detroit vann en bortamatch mot Boston på fem år.

Anders Nilsson stod i Vancouvers mål i sin andra match efter att ha missat fyra veckor på grund av ett brutet finger. Han räddade 25 av 27 skott på mål. Det räckte dock inte till seger i matchen som slutade 2-1 till bortalaget Dallas.

Vancouver har bara en seger i de senaste tolv matcherna.

Matchen mellan Winnipeg och New Jersey avgjordes efter 4.43 i förlängningen, då Mark Scheifele gjorde sitt andra mål i matchen som därmed slutade 4-3 till Winnipeg. Marcus Johansson och Jesper Bratt gjorde båda mål för New Jersey under matchen. Bratt noterades även för en assist till Johanssons mål.