MFF fortsätter vinna - förlängde svit

Malmöpoängen fortsätter att rassla in under Uwe Rösler. Under lördagen kammade den tyske tränaren hem sin sjunde raka match utan förlust när de himmelsblå besegrade formstarka IFK Norrköping med 2-1. Den 29 april föll IFK Norrköping oväntat hemma mot bottenlaget Trelleborg.(TT)