Märkligt mål avgjorde för HV71

Efter var sitt mål av lagen i den andra perioden kom matchavgörandet med 8.26 kvar av den tredje, när HV71:s Mikko Lehtonen slängde in pucken mot mål lite på chans. Röglemålvakten Ville Kolppanen stötte enkelt undan men inte bättre än att pucken gick i bröstet på den framstormande Brännström och tillbaka in i mål.

– Ja, det är inte så vanligt att man gör mål med bröstkorgen kanske. Men det var skönt att se den gå in, säger Isac Brännström till C More.

– Jag ser den sent, den studsar bara upp i bröstet på mig så jag försöker bara få den på mål.

Hemmapubliken buade när de såg reprisbilderna men efter videogranskning valde domaren ändå att godkänna målet.

Det blev ett slumpmässigt avgörande på en jämn match där starkt målvaktsspel höll nere siffrorna. När Rögle tog ut målvakten i slutminuterna för att få till en kvittering, satte Anton Bengtsson slutresultatet 3-1 i tom bur.

Förlusten var Rögles första på fem matcher.

– Det är en ganska jämn match och de spelar bra hockey. Men vi måste göra mål, vi har lite chanser men vi får varken studsar eller domslut med oss, och så är det ibland, säger Rögles Leon Bristedt till C More.