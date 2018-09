Maron opereras efter kollisionen

Det var när Rosengårds Celia Jimenez Delgado i den 42:a minuten gjorde 2-0 för Rosengård som kollisionen ägde rum. Maron fortsatte spela ett tag innan hon tvingades lämna planen på grund av svåra smärtor. Under söndagskvällen lades målvakten in för intensivvård på sjukhus i Malmö med en skada på njuren och en blödning, och kommer att opereras under måndagseftermiddagen.

– Hon har jättemycket smärta och går på morfin. Det är en farlig skada, det är inget att skämta om. Hon opereras i eftermiddag, mer vet vi inte, säger "Beta".

Med fyra matcher kvar ligger Kristianstad fyra i tabellen, sju poäng efter topplacerade Piteå. Att Maron ska kunna stå igen innan säsongens slut är föga troligt, enligt "Beta".

– Jag är ingen läkare, men jag tror att det är en så pass allvarlig skada att hon inte kommer kunna spela de kommande veckorna. Man kan alltid hoppas, men i nuläget är jag väldigt orolig över hennes hälsa. Det är inte matcherna som är prioriterade i nuläget, säger hon.