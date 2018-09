Mary Lous rädsla för vatten sänker VM-hoppet

Plums, plums och några språng senare föll även en bom. På några sekunder gick troligen en dröm i kras. Åtta fel till tidshoppningens 3,20 gör att Henrik von Eckermann står på 11,20 fel inför fredagens sista individuella kval.

Från det når de 25 främsta ekipagen finalen.

Det krävs en felfri runda av svensken och av allt att döma att flera framför honom i resultatlistan drar på sig rivningar - annars är VM över för 37-åringen redan på fredagskvällen.

"Egentligen pissenkelt"

Henrik von Eckermanns sinnestillstånd minuterna efter mardrömsritten? Besviken, frustrerad, förbannad och faktiskt även litet ledsen.

– Ja, vad ska man säga... Det kan jag inte säga, det kan ni inte skriva, säger han.

Varpå orden väller ur honom.

– Jag har hoppat det (vattenhindret) tre gånger fram till nu men det släpper inte. Hon blir inte bättre utan till och med sämre än de andra dagarna. Det fungerar inte mellan mig och hästen. Den fryser lite innan språnget och då slutar hon tänka på mina hjälper utan tänker bara på vattnet.

– Vattnet är egentligen ett pissenkelt hinder att rida. Det är fyra meter. Det hoppar en häst hur enkelt som helst. Problemet är att man måste ha lite framåtläge och när jag säger "go" så går inte hon. Hon ser vattnet, fryser och glömmer bort mig.

– Då hoppar hon uppåt i stället för framåt.

Dopp även i Göteborg

Även under EM i Göteborg förra året tog sig Mary Lou ett dopp och förstörde von Eckermanns satsning på en individuell framgång.

Sedan dess har han målmedvetet jobbat med att stoet ska komma över sin vattenskräck. Han trodde att han var i mål med den uppgiften.

– I Falsterbo var hon högt över. Jag åkte till Dinard, det var dubbelvatten, det var övervikt vatten, en stor vattengrav, det var allting. Hon gjorde det kanon på gräset. Men jag kan inte fråga henne varför hon inte tittar på det vattnet men på det här.

Som toppryttare är det ett misslyckande. Det är Henrik von Eckermanns jobb att få det känsliga samarbetet att stämma.

– I vår sport ska det vara mellan ryttare och häst och där har jag inte hennes uppmärksamhet. Hon tittar mer på vattnet än lyssnar på mig.

– Jag hade tänkt något helt annat och trodde att jag hade det under kontroll, men klart och tydligt har jag det inte under kontroll. Det stör mig så in i bengen för hästen hoppar hur bra som helst. I dag hoppade hon som hon alltid gör och det kunde inte ha varit bättre, men det är uppenbart inte tillräckligt bra.