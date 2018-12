MFF vidare för Jeppsson: "Log mot oss"

Det var i fredags som Malmö FF meddelade att ordföranden Håkan Jeppsson hastigt hade gått bort, 57 år gammal.

Jeppsson blev MFF:s ordförande 2010, och klubben har under hans tid på posten haft en av sina mest framgångsrika perioder, med fyra SM-guld och två deltaganden i Champions Leagues gruppspel.

Före Europa League-matchen borta mot Besiktas hyllades Håkan Jeppsson, då en bild på honom och texten "Sorry for your loss" ("Beklagar er sorg") visades på storbildsskärmen - samtidigt som hemmasupportrarna applåderade.

Efter att MFF nått sextondelsfinal i Europa League via 1-0-segern menar Rösler alltså att segern togs för Jeppssons skull.

– Det är mycket känslor, säger Rösler, som tänkte på Jeppsson under matchen, och tillägger:

– Han log mot oss där uppe, han hade varit stolt över oss.

Målvakten Johan Dahlin håller med:

– Det var jobbigt att se bilden på honom inför avspark. Det påminde oss återigen om honom. Samtidigt var det fantastiskt att kunna ge tillbaka med en seger. Jag tror att han hade varit stolt över oss, säger han till Kvällsposten.

– Det här är vad han hade önskat. Den här segern är för honom, han har betytt mycket för klubben, säger mittfältaren Søren Rieks till tidningen.