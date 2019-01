Möller: "Som tur var hann jag"

– Jag tyckte att det stod 0.00 när jag tittade upp på klockan strax innan, men som tur var hann jag, sade segerskytten om sitt kvitteringsmål som kom i allra sista sekunden.

Drygt tre minuter från slutet av den tredje perioden hade närkingarna välförtjänt tagit ledningen med 2-1. Men en femminutersutvisning på Örebros Jere Sallinen för hög klubba strax efteråt gav hemmalaget chansen att komma igen. Den chansen tog man, även om Möllers mål kom i allra sista stund.

"Något man drömmer"

Sallinens utvisning följde med in i förlängningen och blev i praktiken helt avgörande. För efter ett massivt Skellefteåbombardemang kunde Oscar Möller även panga in segermålet 1.18 in i förlängningen.

– Att få avgöra så där är förstås något man drömmer om ibland, sade Möller, som vid sin sida den här gången hade en nykomling.

Jesper Jensen kom i veckan från Brynäs och debuterade som center mellan Möller och Joakim Lindström, även om den senare tvingades utgå i den första periodpausen och ersattes av Albin Eriksson.

– Kul att spela med Jesper. Tycker han såg otroligt pigg och rapp ut och skicklig med pucken, sade Möller.

Matchen kunde ha gått åt vilket håll som helst. Det var jämnt hela vägen och ingen hade kunnat protestera om alla poängen i stället gått till Örebro.

Definitivt inte Örebros tränare Niklas Eriksson:

– Nej, det var en tung förlust. Vi var ju bättre än dem. Utvisningen blev kostsam, det var en slumpsituation och annars hade vi hållit undan. Vi har fått många sådana käftsmällar den här säsongen.

Ett enklare Skellefteå

Även Örebro hade förstärkt sin besättning sedan sist. I veckan anslöt backen Stefan Warg till sin moderklubb från Malmö.

Precis som Jesper Jensen kom han från sin debut med beröm godkänt.

Efter en knackig inledning på SHL-spelet har Skellefteå nu fått igång segermaskineriet på allvar.

Med ett skarpare försvarsspel och tack vare en lysande Mantas Armalis i målet har poängen börjat trilla in.

Helt plötsligt är Skellefteå nu uppe och nosar på en kvartsfinalplats i den superjämna tabellen.

– Vi försöker att inte krångla till det i spelet utan att ta pucken framåt i banan. Tidigare har vi ibland överspelat situationerna, sade Oscar Möller, som nu gjort tolv mål och 26 poäng.

De senaste två är hans viktigaste.