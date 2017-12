Mustonen målskytt mot förra klubben igen

Frölunda har den senaste tiden varit ett av seriens hetaste lag. Men på annandagen blev det en 0-5-förlust mot Malmö. Revanschen för Göteborgslaget kom alltså omgående med seger borta mot Örebro.

– Vi var inte redo där mot Malmö. Men vi är ju proffs och ska vara det, det kändes som att vi stod och sov hela laget, säger Mustonen och tillägger:

– Samtidigt har det varit lite ledigt, man har käkat julbord och många hade rest två dagar i rad. Men nu har vi lagt den matchen bakom oss och det var skönt att studsa tillbaka fort.

Intensiv inledning

Inledningen mot Örebro var händelserik och utvisningarna duggade tätt. Redan efter drygt två minuter kunde Frölundacentern Joel Lundqvist skyffla in matchens första mål i öppen bur, i spel fem mot fyra. En efterlängtad fullträff för lagkaptenen som hade gått mållös i 18 matcher.

Men kort därefter klev Örebroforwarden Marcus Weinstock fram och gjorde två snygga, och snabba, mål.

Först kvitterade Weinstock efter att han tog sig fram och skickade iväg ett handledsskott som letade sig in bakom målvakten Johan Mattsson. Och efter en kvart skyfflade också Weinstock vackert in 2-1 via Mattsons benskydd i numerärt överläge efter rena klapp-klapp-spelet.

Efter drygt halva matchen kvitterade Joel Mustonen med ett rejält slagskott som gick in i mål via Örebrobacken Viktor Ekbom.

– Jag får en fin passning av Ryan (Lasch) och har sedan lite tur att skottet går igenom backen och ställer deras målvakt.

Båda lagen jagade sedan ett segermål i den tredje perioden. Och när sex minuter återstod tryckte Simon Hjalmarsson in avgörande 3-2 i öppen bur när Marcus Weinstock satt i utvisningsbåset.

"Den biten var jobbig"

Joel Mustonen fick alltså inte vara kvar i Örebro efter gångna säsongen och vände hem till Finland - och han konstaterar att det var jobbigt för honom.

– Absolut. Jag hade ju jättekul här och både jag och min flickvän trivdes jättebra. Man rotade sig och just den biten var jobbig, så var det verkligen.

Men i november var centern alltså tillbaka i SHL när Frölunda valda att satsa på honom. Och finländaren har fått en riktigt fin start i sin SHL-återkomst och är redan uppe i totalt sex fullträffar på tolv matcher. Och Mustonen har nu hunnit göra mål två gånger på sitt förra lag. Första fullträffen kom redan i debuten som också slutade med seger mot Örebro.

– Jag har fått en bra start och det har bara rullat på. Och det fortsätter ju, så det är kul.