Nord- och Sydkorea ska spela basketmatch

Nordkorea och Sydkorea har kommit överrens om att spela en gemensam basketmatch i Nordkoreas huvudstad Pyongyang, samt att ställa upp med några lag tillsammans i asiatiska spelen i augusti.

Beskedet kommer efter förhandlingar vid ländernas gemensamma gräns.

Länderna kommer också att gå in tillsammans under spelen, som hålls i Indonesien. Men det här är inte första gången de står sida vid sida. Redan under OS-invigningen i februari tågade de båda nationerna in tillsammans under gemensam flagga framför den tillfälligt återförenade truppen.