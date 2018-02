Norén spelade upp sig efter tunga rundan

Alex Norén hade en tung dag under den andra rundan av PGA-tourtävlingen i Palm Beach Gardens, Florida. Han gick den tuffa banan på fem över par och tappade ledningen i tävlingen och föll till en delad 14:e plats inför den tredje rundan.

Men den 35-årige svensken verkade ha skakat av sig fredagens dåliga spel och visade åter prov på strålande golfspel. Han gick den tredje rundan på fem under par, 65 slag, och avancerade från sin 14:e plats till en delad preliminär fjärde plats.

Han inledde de första nio hålen med att gå tre under par. På de sista nio svängde spelet lite och han noterades för två birdies, men också dubbla bogeys. Men han avslutade rundan på ett ypperligt vis. På det sista hålet, ett par fem, gjorde han en eagle och putsade till scoren ytterligare.

Totalt ligger Norén på fyra under par och har skaffat sig ett bra läge inför söndagen och den sista rundan. Just nu leder amerikanen Jamie Lovemark på totalt sju under par.

Spelet pågår.