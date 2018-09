Thern bröt serieledarens förlustfria svit

Efter de två SM-gulden med Malmö FF blev Simon Thern först proffs i nederländska Heerenveen och lånades sedan ut till AIK i fjol.

Där hamnade han i tränaren Rikard Norlings frysbox - och skrev i stället treårskontrakt med IFK Norrköping inför den här säsongen.

Under söndagen blev den 26-årige mittfältaren stor hjälte genom att göra två mål mot sin förra klubb och orsaka AIK:s första allsvenska förlust i år inför 14 202 åskådare.

Dessutom minskade tabelltrean IFK avståndet till ettan till sex poäng med nio omgångar kvar att spela.

– Jag skulle ljuga om jag inte sade att jag känner en stor revanschlust att få visa vad jag går för. Nu vet AIK vad de gick miste om, säger Simon Thern med ett stort leende.

"Vi maler ner dem"

1-0 i 53:e minuten var ett tungt distansskott som smet in alldeles vid den vänstra stolpen - och 2-0 bara nio minuter senare en nick efter hörna som styrdes in via gästernas försvarare Per Karlsson.

– Jag hade en skön känsla inför den här matchen och den visade sig ju stämma (skratt). Jag hade inga problem att fira med fansen efteråt. Finns ingen anledning att hålla igen när man vinner en sådan här viktig match, tycker det där är överdrivet att man ska visa respekt mot sitt tidigare lag.

Av de 13 mål AIK släppt in den här säsongen har IFK orsakat fem stycken.

– Det är ingen tillfällighet. De har problem med att vi spelar 3-4-3, det är ovanligt i allsvenskan och passar inte AIK. Till slut orkar de inte mer och vi maler ned dem. Likadant i bortamötet, då det ju blev 3-3.

Solnaklubben hade bland annat friläge för skyttekungen Henok Goitom - men inte heller han klarade av att överlista Isak Pettersson i Norrköpingsmålet.

– Vi agerade väldigt disciplinerat och Simon Thern klev fram med matchavgörande aktioner. Han var också stabil defensivt, säger IFK-tränaren Jens Gustafsson.

"Absolut chans"

AIK:s tränare Rikard Norling var förstås besviken över första förlusten i allsvenskan sedan 10 augusti i fjol - totalt 32 matcher stannade den förlustfria sviten på.

– Simon Thern var en av de vi förberedde oss extra på att tygla i spelet och med facit i hand lyckades vi inte så bra med det. Vi får göra som efter den tunga förlusten mot Nordsjälland, gå samman som grupp direkt igen, säger Norling.

Guldracet tätnar. Vinner Hammarby borta mot Sirius under måndagen är man bara två poäng efter AIK. IFK är sex och Malmö sju poäng efter.

– Vi har absolut chans att slåss om titeln. De andra topplagen möter varandra och vi har bara Malmö kvar att spela mot där. Men nu är förstås alla matcher extremt viktiga, säger Simon Thern.