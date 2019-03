Ny succé för Claesson och Quaison

Det bjöds på stor dramatik i EM-kvalmatchen mellan Norge och Sverige i Oslo. Först hämtade Blågult upp ett 0-2-underläge till en 3-2-ledning, men fick sedan "bara" med sig en poäng efter en norsk kvittering på tilläggstid.

Efteråt var det kluvna känslor hos spelarna.

– Det är många känslor på en gång, jag vet inte hur man ska sortera riktigt. Det är någonstans starkt att vända, men jag tycker vi ska vinna matchen med tanke på att det känns som att vi är det bättre laget och att vi har ledningen med 3-2 fram till den sista sekunden, så jaâ?¦ Jag vet inte, säger Viktor Claesson till C More.

Vänsteryttern Claesson sköt först på egen hand in Andreas Granqvists straffretur innan han spelade fram Robin Quaison som via norsk styrning sköt in 2-2. Och det var inte slut där för duon Claesson/Quaison, som också var namnen på målskyttarna i 2-1-segern hemma mot Rumänien senast.

Claesson sköt på Quaisons lår - till 3-2-ledning på tilläggstid, innan kallduschen och 3-3 kom.

– Jag tycker att både med Quaison och Berg så skapar vi otroligt många bra chanser, jag kan inte komma på någon annan match där vi skapat så många chanser, så det får vi ta med oss, säger Claesson.

Quaison själv ville inte prata så mycket om sina mål, men konstaterade:

– För mig personligen är vi överlägsna. Vi är bättre än dem hela matchen. Visst, de har 2-0 - men jag tycker inte att det speglar matchen. Det känns mer som en förlust än som en poäng.