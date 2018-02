Karlsson blev kvar i Ottawa

Vegas, Tampa Bay och Washington. Det var några av de klubbar som kopplades samman med att försöka byta sig till Ottawastjärnan Erik Karlsson innan NHL:s bytestopp skulle infalla.

Men när klockan passerade 21.00 svensk tid så var det med en fortsatt brist på genombrott i förhandlingarna mellan Ottawa och eventuella Karlssonspekulanter.

Och därmed blev kaptenen och stjärnan kvar i den kanadensiska huvudstaden - för nu. I stället kan en trejd vara i antågande efter säsongen. Både på grund av hans kontraktssituation samt hans pågående konflikt med Ottawas ägare Eugene Melnyk.

Oduya till Philadelphia

I stället blev det en stor affär mellan Tampa Bay och New York Rangers som hann igenom dörrspringan och tog rubrikerna innan klockan slog.

Stanley Cup-jagande Tampa plockade in backen Ryan McDonagh och forwarden JT Miller i utbyte mot Vladislav Namestnikov, Brett Howden och Libor Hajek.

Svenske Johnny Oduya bytte också klubb, från Ottawa till Philadelphia.

Philadelphia, som blir Oduyas sjunde NHL-klubb i karriären, har på sitt officiella twitterkonto annonserat att man plockat svensken från den så kallade "waivers", där han placerades av Ottawa så sent som under söndagen. Detta möjliggjorde för samtliga klubbar att plocka in honom innan fönstrets stängning.

Holm och Tatar förstärker Vegas

En desto mindre NHL-meriterad svensk back, Philip Holm, har också bytt klubb. 26-åringen, som mest spelat i farmarligan AHL denna säsong, har trejdats från Vancouver till Vegas, i en affär där Brendan Leipsic går i motsatt riktning.

Victor Ejdsell i HV71 har ännu inte gått till NHL, men när han väl gör det blir det till Chicago och inte Nashville. Laget från countrystaden har gett bort rättigheterna till Ejdsell, samt även två draftpicks, i utbyte mot Ryan Hartman.

Evander Kane gick till San Jose från Buffalo, som fick en rad draftpicks i utbyte. Samma sak som Detroit fick för Tomas Tatar, som blev klar för Vegas.