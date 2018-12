Officiellt: Zlatan stannar i Galaxy

MLS-klubben bekräftade under tisdagen att Zlatan Ibrahimovic blir Galaxy trogen i ännu en säsong.

"Vi är väldigt nöjda att ha skrivit ett nytt kontrakt med Zlatan som innebär att han återvänder till säsongen 2019. Han visade sitt värde förra säsongen och vi ser fram emot att han representerar vår klubb nästa år", säger klubbens general manager Dennis te Kloese i ett uttalande.

Det nya avtalet innebär också att Zlatan Ibrahimovic blir en så kallad "designated player", vilket innebär att han inte omfattas av ligans lönetak. 37-åringen kom till klubben förra året på ett mindre lukrativt kontrakt i och med att Galaxy redan då hade fyllt sin kvot av "designated players".

Ibrahimovic hintade själv på sociala medier under måndagen om att han skulle bli kvar när han skrev meddelandet "MLZ I'm not done with you yet".

Han säger också något liknande nu när kontraktsförlängningen bekräftats.

– Det var mycket snack, rykten och viskningar. Men jag lämnade aldrig. Jag är kvar och jag är inte klar än med MLS. Jag har saker kvar att göra här. Jag ser mitt första år som uppvärmning och mitt andra år kommer att vara stor skillnad, säger han till LA Galaxys webbplats.

Svensken noterades för 22 mål och 10 assist i sin debutsäsong i MLS, där han var nominerad till priset som mest värdefulla spelare i ligan, samt vann priset för årets nykomling och årets mål.

Däremot blev det respass innan slutspelet för hans lag.

– Jag kom hit för att lämna ett avtryck. Jag kom hit för att vinna och jag fick inte göra det under mitt första år här, säger Ibrahimovic.