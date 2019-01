Olofsson firade med mål och seger

Inför SHL-mötet med Djurgården kom nyheten att Johan Olofsson skrivit på för ytterligare två säsonger i Malmötröjan. Forwarden firade med att sätta matchens första mål. Efter ett bra bortatryck fick backen Tobias Ekberg tag i pucken och då hade Olofsson redan gett sig av mot Djurgårdsmålet. Vid offensiv blålinje tog han emot Ekbergs lyra och kunde fri med Robin Jensen stänka in 1-0 knappt åtta minuter in på den andra perioden.

– Ett jättebra pass från Ekberg. Vi har faktiskt tränat på det lite på träning att de (backarna) ska dra hårda höga i mitten och jag drar. Den blir perfekt för mig, sade Olofsson till C More i periodpausen.

Skyttekungen Bemström kvitterade

Malmö var det bättre laget under den mållösa första perioden, men Olofsson var inte nöjd med hemmalagets andra akt.

– Det känns som att det är de som för spelet. 1-1 inför tredje, det tar vi, sade Olofsson.

För det var kvitterat inför den tredje perioden.

Malmömålvakten Oscar Alsenfelt svarade för flera vassa räddningar när Djurgården tryckte på, men när SHL:s skyttekung Emil Bemström bjöds på ett friläge kunde han inte stå emot. Bemström fick öppen gata fram mot Alsenfelt efter ett katastrofalt hemmabyte och med en läcker dragning kunde 19-åringen sätta sitt 16:e mål för säsongen på 29 matcher.

Storm satte 2-1

Malmö - som hade Emil Sylvegård (spelklar nästa omgång), Henrik Hetta (en match kvar) och Fredrik Händemark (två) avstängda - ryckte dock upp sig efter pausvilan och 3.28 in på slutperioden satte Frederik Storm turligt 2-1 via stolpen och Jensens benskydd. Det definitiva avgörandet låg dock Johan Olofsson bakom. När hemmalaget kom två mot en slog han en precis diagonalpassning till Lars Bryggman, som skickade in 3-1 bakom Jensen.

Redan på torsdag blir det chans till revansch för Djurgården. Då möts lagen på Hovet i Stockholm.