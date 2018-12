Olsson Trkulja bröt måltorka i LHC-seger

Jumbon Timrå, som har kvitterat sent i två raka SHL-matcher, jagade nya sena poäng i hemmamötet med tabellfyran Linköping.

Henrik Törnqvist kvitterade Linköpings ledning med sitt 3-3-mål, med fyra och en halv minut kvar av tredje perioden. Därefter jagade hemmalaget ett segermål och satte press i offensiv zon. Då gick Linköpings försvar hårt åt Rickard Palmberg, tog pucken och kontrade in 4-3 genom Daniel Olsson Trkulja. En sekvens som först irriterade Timråbåset.

– Lite övermod att vi åker på en kontring som de kan avgöra matchen på. Det känns lite surt. När man har sett det i efterhand gör domaren rätt. Jag var lite frustrerad under matchen, men sett i efterhand var det inte avgörande, säger Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.

Under förra SHL-säsongen gjorde Daniel Olsson Trkulja åtta mål i grundserien under sitt debutår för Linköping. Den här säsongen har den 27-årige stockholmaren haft det tyngre med målproduktionen. Söndagskvällens mål, som kom med knappt tre minuter kvar av tredje perioden, var hans första på 26 SHL-omgångar.