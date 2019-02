Ordentligt kyligt i Canmore - ändrat tävlingsschema

Mattias Nilsson säger på telefon från Canmore att det var -27 under onsdagsmorgonen, men att solen gör att temperaturen ökar till omkring -20 på dagen.

– Så länge man klär sig varmt och kör lugnt så går det ju ganska bra. Åkarna är ändå ganska vana, men det är klart att det är kallt, säger han.

Tävlingsarrangören har fått lov att göra flera ändringar i schemat för helgens tävlingar. På torsdagen kör herrarna 15 kilometer, individuell start, i stället för 20 medan damernas bana kortas från 15 kilometer till 12,5 - distanser som prövats i IBU-cupen tidigare men inte i världscupen. Anledningen är att man klippt bort de kallaste delarna av banan. Lördagens stafetter flyttas dessutom fram till fredag samtidigt som söndagens tävlingar omplaneras till lördag - och byts från masstart till sprint. Det nya schemat är preliminärt, skriver arrangören.

Kan ställas in

Men frågan är om det blir tävlingar under lördagen. Är det under -20 så säger reglerna att tävlingen ställs in.

– I morgon (torsdag) tror de väl ändå ganska hårt på att det blir tävlingar, och även fredag. Men på lördag ser det sämre ut igen, då visar det runt -24 hela dagen, säger Mattias Nilsson.

Världscupen drar efter Canmore vidare till Soldier Hollow, USA, och för den svenska truppen - där de största stjärnorna saknas eftersom de VM-laddar på hemmaplan - handlar det bland annat om vem av damerna som kniper den sista VM-platsen.

Femling på plats

På plats i Canmore och slåss om den är Elisabeth Högberg, Ingela Andersson, Johanna Skottheim, och Felicia Lindqvist.

På herrsidan tävlar VM-uttagna Peppe Femling och Torstein Stenersen i Nordamerika.

Resten av VM-truppen, med bland andra Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson, kommer i stället att åka till EM i Minsk som inleds den 20 februari.