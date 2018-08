Pjanic och Mandzukic sköt hem Juventussegern

Miralem Pjanics volleyträff i första halvlek var både välplacerad och vacker. Bosnierns avslut gav också det första av två mål i Juventus 2-0-seger hemma mot Lazio i Serie A-fotbollen.

Då matchen var Juventus första på hemmaplan för säsongen så var det också storstjärnan Cristiano Ronaldos första inför sina nya hemmafans. Portugisen, som inte lyckades ta sig in i målkontot i 3-2-segern borta mot Chievo i seriepremiären förra helgen, lyckades inte heller i denna match hitta sitt första Serie A-mål i karriären. Även om han, minst sagt, var nära att göra 2-0-målet kvarten från slutet. Målet var öppet och bollen skulle bara petas in. Men i stället för mål blev Ronaldos försök en omedveten klackpassning till Mario Mandzukic, som i sin tur sköt in 2-0:an.