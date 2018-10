Poäng för Rögle men turligt Timrå-avgörande

Efter den tunga SHL-starten med sex raka förluster har jumbon Rögle börjat hitta spelet. I bortamötet med Timrå blev Craig Schira sen poängräddare för Ängelholmslaget när han satte 3-3 med sex minuter kvar av ordinarie tid i den tredje perioden.

Men hemmastarka nykomlingen Timrå var laget som fick med sig extrapoängen. Tvåmålsskytten Anton Wedin, som även satte 3-2-målet, avgjorde med sitt 4-3-mål 30 sekunder in i förlängningen.

25-åringen kom fri från mittzonen och slog in sin egen retur sedan Röglemålvakten Ville Kolppanen inte fått grepp om det första skottet. Wedin vallade in pucken via finländarens högra benskydd.

– Hade lite flyt där. Vi har tur i dag som får med oss två poäng. Rögle är bättre, sade Anton Wedin till C More.

Medelpadlaget Timrå är därmed återigen ett vinnande SHL-lag, efter två raka förluster, och är fortsatt obesegrade på hemmaplan.