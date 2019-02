Publikkaos vid Rio-derby

Först en halvtimme in i matchen släpptes åskådarna in på klassiska Maracanã-stadion. Då hade en domare i en lokal domstol beslutat lyfta det publikförbud som legat över matchen, som kom till efter att de båda rivalklubbarna inte kom överens om vilken sida av läktarna respektive supportrar skulle hålla till på.

När grindarna väl öppnades strömmade Vasco da Gama-supportrar in, medan Fluminenses läktarsektioner förblev glest besatta. Tidigare på dagen hade polis använt pepparsprej och distraktionsgranater mot Vasco da Gama-supportrar, som försökte ta sig in på arenan. Fluminense hade då stoppat all biljettförsäljning och uppmanat sina anhängare att hålla sig borta från matchen.

Det kanske var lika bra, för Vasco da Gama vann själva fotbollen med 1-0, sedan Danilo Barcelos avgjort tio minuter från slutet. Klubben kan därmed titulera sig mästare i den första delen av Rio-mästerskapet, Taça Guanabara.

Matchen spelades i skuggan av den brand på fotbollsklubben Flamengos träningsanläggning i Rio som krävde tio personers liv tidigare i februari.