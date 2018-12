Så är läget i de allsvenska klubbarna

Det är ett AIK som rustar för Champions League-kval och har en SM-buckla att försvara. Det är ett IFK Norrköping som ska ersätta en trotjänare och hoppas kunna få hem en annan. Det är ett Malmö FF som ska öppna allsvenskans största plånbok för att kombinera Europa League-slutspel med att försöka ta tillbaka Lennart Johanssons pokal.

Lägg därtill 13 andra lag som redan har påbörjat arbetet med sina trupper för att vara så slagkraftiga som möjligt till när allsvenskan 2019 inleds.

Vad har hänt hittills? TT har kollat mellandagsläget i samtliga trupper:

AIK

Tränare: Rikard Norling.

Placering 2018: Etta.

Kommentar: Champions League-kval väntar och ett SM-guld ska försvaras. AIK måste även försöka försvara sina viktigaste komponenter från utländska intressenter under vintern. Bland annat har Kristoffer Olsson ryktats bort för större transfersummor och Alexander Milosevic, som har ett utgånget kontrakt, har ännu inte avslöjat om han stannar.

Samtidigt har det pratats om en del eventuellt hemvändande utlandsproffs som kopplats samman med Solnaklubben.

In: Christos Gravius, Degerfors (avslutat lån), Bilal Hussein, do (avslutat lån).

Ut: Haukur Hauksson, Akureyri, Albin Linnér, BP, Rickson Mansiamina, klubb ej klar.

AFC Eskilstuna

Tränare: Nemanja Miljanovic.

Placering 2018: Trea i superettan (nykomling).

Kommentar: Bajram Ajeti sköt ner Brommapojkarna och sköt upp AFC tillbaka till allsvenskan. Huruvida den norske, frispråkige anfallaren förlänger sitt kontrakt och blir kvar återstår att se.

I övrigt är AFC, som vi vet av erfarenhet, ett lag som kan plocka in minst sagt oväntade namn under ett transferfönster, även om det varit tyst hittills. Ni minns väl Emmanuel Frimpong 2017?

In: Kevin Bisse, Syrianska (avslutat lån), Amadou Kalabane, Forward (avslutat lån), Aaron Zahui Bazoukou, Karlslund (avslutat lån).

Ut: -

BK Häcken

Tränare: Andreas Alm.

Placering 2018: Femma

Kommentar: Trotjänarna Emil Wahlström och Christoffer Källqvist har tackats av. I dag inte de tyngsta tappen rent sportsligt, men däremot kan deras röster i laget komma att saknas. Någon som däremot skulle saknas väldigt mycket sportsligt är Paulinho, om han lämnar. 2018 års allsvenska MVP, som har ett år kvar på sitt kontrakt, ryktas vara på väg bort.

In: Oskar Sverrisson, Mjällby.

Ut: Kevin Ackermann, Fiorentina, Emil Wahlström, klubb ej klar, Christoffer Källqvist, slutar, Lucas Hedlund, klubb ej klar, Ali Suljic, klubb ej klar,

Djurgården

Tränare: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf (ny).

Placering 2018: Sjua.

Kommentar: Den nya tränarduon från Sirius har redan hunnit göra klart med en ny norsk duo i form av målvakten Per Kristian Bråtveit och mittfältaren Aslak Fonn Witry. Samtidigt är det ett Djurgården som, efter att ha blivit av med Kim Källström inför förra säsongen, tappat en hel del rutin även denna vinter i Andreas Isaksson och Jonas Olsson. Om Aliou Badji säljs så behövs också en anfallare som ersätter.

In: Per Kristian Bråtveit, Haugesund, Aslak Fonn Witry, Ranheim, Marcus Hansson, Frej (avslutat lån), Joseph Ceesay, do (avslutat lån).

Ut: Andreas Isaksson, slutar, Omar Eddahri, klubb ej klar, Jonas Olsson, klubb ej klar, Niklas Gunnarsson, klubb ej klar, Amadou Jawo, klubb ej klar, Oscar Jonsson, klubb ej klar.

Elfsborg

Tränare: Jimmy Thelin.

Placering 2018: Tolva.

Kommentar: Chinedu Obasi kom in i somras och har nu ett kontrakt som tickat ut. Elfsborg vill behålla - frågan är om Obasi vill stanna?

Med en innermittfältstät trupp till sitt förfogande så är det inte otänkbart att Elfsborg kommer att blicka mot andra positioner i detta fönster.

Anfallaren Pawel Cibicki, just nu i Leeds, är ett av namnen som figurerat i rykteskarusellen när det kommer till Elfsborg.

In: -

Ut: Emir Bajrami, slutar, Viktor Prodell, klubb ej klar, Rasmus Rosenqvist, Gais (lån).

Falkenberg

Tränare: Hans Eklund.

Placering 2018: Tvåa i superettan (nykomling).

Kommentar: Nykomlingen har påbörjat sitt allsvenska bygge tidigt och man har gjort det med att leta i serien man kommer ifrån, det vill säga superettan. Med mittbacken Marcus Mathisen och vänsterbacken Jacob Ericsson klara har man börjat med att bygga bakifrån.

In: Jacob Ericsson, Örgryte, Marcus Mathisen, Halmstad, Carl Johansson, Helsingborg, Nsima Peter, Frej.

Ut: Enock Kwakwa, Jönköping Södra, Zlatan Krizanovic, klubb ej klar, Linus Andersson, klubb ej klar, Osama Hassan, klubb ej klar, Rasmus Larsson, klubb ej klar, Eric Gunnarsson, klubb ej klar.

Gif Sundsvall

Tränare: Joel Cedergren.

Placering 2018: Åtta.

Kommentar: Får 2018 års kanske största svenska överraskningslag behålla sin spanska stomme? Förlängningen av målfarlige Linus Hallenius kontrakt var vital. Samtidigt vill nog Sundsvall väldigt gärna behålla en David Batanero som ska spela fram till målen.

In: Tobias Eriksson, Kalmar, Christian Rubio Sivodedov, Strömsgodset (avslutat lån), Juho Pirttijoki, Kuopion Palloseura (avslutat lån),

Ut: Samuel Aziz, klubb ej klar,

Hammarby

Tränare: Stefan Billborn.

Placering 2018: Fyra.

Kommentar: I Darijan Bojanic har Hammarby säkrat spelaren som utsågs till superettans bästa förra säsongen. Frågan är vilka han får som sällskap på det offensiva mittfältet? Viktige Jiloan Hamads kontrakt har gått ut och har inte förlängts ännu, till exempel. I en annan del av banan har succébrassen och vänsterbacken Neto Borges ryktats vara på väg utomlands.

In: Darijan Bojanic, Helsingborg, Tim Söderström, Brommapojkarna, Marcus Degerlund, IFK Göteborg (avslutat lån), Dusan Jajic, Frej (avslutat lån),

Ut: Kennedy Bakircioglü, slutar, Rebin Asaad, klubb ej klar, Benny Lekström, klubb ej klar,

Helsingborg

Tränare: Per-Ola Ljung.

Placering 2018: Etta i superettan (nykomling).

Kommentar: Rutin finns det gott om i Helsingborg för att vara en nykomling. Andreas Granqvist, Wanderson, Rasmus Jönsson och Alexander Farnerud bär till exempel med sig en hel hög rutin. Samtidigt har Helsingborg lärt sig att det som smakar gott också kostar. När ekonomin och elitlicensen ska räddas så kan spelarförsäljningar bli ett måste.

In: Daniel Andersson, slutar, Mikael Dahlberg, slutar, Mattias Almeida, Ängelholm (avslutat lån), Kalle Joelsson, do (avslutat lån), Carl Thulin, do (avslutat lån),

Ut: Darijan Bojanic, Hammarby, Carl Johansson, Falkenberg, Jonathan Larsson (klubb ej klar), Thierry Zahui (klubb ej klar),

IFK Göteborg

Tränare: Poya Asbaghi.

Placering 2018: Elva.

Kommentar: Att övergångsbudgeten är knaper har redan avslöjats, bland annat av tränaren Poya Asbaghi. Det begränsar Göteborgs alternativ i jakten på vinterförstärkningar. Lägg därtill att det just nu också saknas en sportchef. Jonas Olsson, som temporärt klev upp i rollen efter Mats Grens avsked, har valt att kliva tillbaka till sin roll som akademichef.

Göteborg har i stället fyllt på med flera spelare från egna leden som fått A-lagskontrakt.

In: Giannis Anestis, Aek Aten, Tom Amos, Utsikten (avslutat lån), Prosper Kasim, Mjällby (avslutat lån), Lawson Sabah, Linköping (avslutat lån).

Ut: Emil Salomonsson, klubb ej klar, Marcus Degerlund, Hammarby (avslutat lån), Tobias Hysén, slutar, David Boo Wiklander, klubb ej klar, Billy Nordström, klubb ej klar, Fredrik Oldrup Jensen, Zulte Waregem (avslutat lån),

IFK Norrköping

Tränare: Jens Gustafsson.

Placering 2018: Tvåa.

Kommentar: En viktig försäsong för allsvenska tvåan Norrköping där flera pusselbitar måste ersättas om klubben ska slåss i toppen av tabellen även 2019. Den viktigaste hörnstenen av dem alla är lagkaptenen Andreas Johansson i mittförsvaret. En ledargestalt som inte växer på träd direkt. Samtidigt ryktas en annan klubbikon, Christoffer Nyman, vara på väg tillbaka.

In: Pontus Almqvist, Norrby (avslutat lån), Alfons Sampsted, Landskrona (avslutat lån), Isak Bergman Jóhannesson, Akranes, Oliver Stefánsson, do.

Ut: David Moberg Karlsson, Sparta Prag, Andreas Johansson, Halmstad, Daniel Sjölund, klubb ej klar, Hampus Lönn, klubb ej klar, Gustav Jansson, klubb ej klar, Marwan Bazi, Norrby,

Kalmar FF

Tränare: Magnus Pehrsson (ny).

Placering 2018: Tia.

Kommentar: Nye tränaren Magnus Pehrsson har redan fått öppna den hårt ansatta, småländska plånboken. Med York Rafael och Piotr Johansson som första nytillskott så verkar det vara på ungt det kommer satsas. Samtidigt kvarstår frågan om Rasmus Elm, vars kontrakt gått ut, blir kvar eller inte?

In: York Rafael, Värnamo, Piotr Johansson, Gefle, Mahmoud Eid, Gais (avslutat lån), Carl Johansson, Öster (avslutat lån), John Håkansson, Åtvidaberg (avslutat lån), Lumala Abdu, Värnamo (avslutat lån), Anton Maikkula, do (avslutat lån).

Ut: Tobias Eriksson, Sundsvall, Jaja, Flamengo (avslutat lån), Markus Thorbjörnsson, klubb ej klar,

Malmö FF

Tränare. Uwe Rösler.

Placering 2018: Trea.

Kommentar: Tredjeplatsen 2018 var en missräkning, men en förbättring sett till hur året inleddes. Nu får Uwe Rösler, som tog över efter sparkade Magnus Pehrsson i somras, fila på lagbygget från start. Lägg därtill att det ska spelas slutspel i Europa League mot Chelsea redan i februari. Räkna med att det kommer förstärkas till dess.

In: Dusan Melichárek, Brno, Adi Nalic, Landskrona, Marko Johansson, Trelleborg (avslutat lån), Pavle Vagic, Jönköping Södra (avslutat lån).

Ut: Sixten Mohlin, Östersund, Anton Kralj, klubb ej klar, Fredrik Andersson, klubb ej klar, Teddy Bergqvist, klubb ej klar, Walter Viitala, klubb ej klar.

Sirius

Tränare: Henrik Rydström och Mirza Jelecak (ny).

Placering 2018: Trettonde

Kommentar: Nya tränarduon Rydström-Jelecak behöver inte bara fila på sitt nya samarbete, utan behöver också fila på en trupp som haft förmågan att bli väldigt skadedrabbad väldigt ofta. Rent kvalitetsmässigt är lagkaptenen Moses Ogbu ett stort tapp för klubben. Vem ersätter honom?

In: Kebba Ceesay, Dalkurd, Linus Nygren, Gamla Upsala (avslutat lån), Sherko Faiqi, Nest-Sotra (avslutat lån),

Ut: Moses Ogbu, klubb ej klar, Oscar Pehrsson, Brommapojkarna, Mauricio Albornoz, klubb ej klar, Johan Eiswohld, klubb ej klar.

Örebro

Tränare. Axel Kjäll.

Placering 2018: Nia.

Kommentar: Nahir Besara, som inte förlängt sitt kontrakt, är ett tungt tapp för Örebro, precis som kantspringaren Sebastian Ring som lämnar för England och Grimsby. Kennedy Igboananike sitter dessutom också utan kontrakt, likaså Nordsjällandlånet Viktor Tranberg. På plussidan får klubben in ett välbekant ansikte i form av hemvändande Martin Broberg samt även division I-försvararen Daniel Björkman

In: Martin Broberg, Odds, Daniel Björkman, BK Forward,

Ut: Nahir Besara, klubb ej klar, Sebastian Ring, Grimsby, Viktor Tranberg, Nordsjälland (avslutat lån), Victor Sköld, Örgryte,

Östersund

Tränare: Ian Burchnall.

Placering 2018: Sexa.

Kommentar: Med en ny teknisk direktör i form av David Webb som rattar på värvningsfronten så blir det intressant att se vad Östersund hittar på under vintern. I unge anfallaren Francis Jno-Baptiste har Webb fått in det första namn han rekommenderat klubben. Samtidigt som klubben bygger truppen svävar dock ett osäkerhetsmoln över den i form av åtalet för ekobrott mot förre ordföranden Daniel Kindberg.

In: Sixten Mohlin, Malmö FF, Francis Jno-Baptiste, Crystal Palace,

Ut: Smajl Suljevic, klubb ej klar, Jordan Flores, Wigan (avslutat lån),