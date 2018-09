Så minns vi ryttar-VM

Några av snackisarna, sedda med blågula ögon, från ridsportens samlande världsmästerskap i North Carolina:

Florence

Hon stormade in från Atlanten, dränkte och rev sönder tusentals hem och tog åtskilliga människoliv under sin våldsamma framfart. I Mill Spring, en bra bit inåt land, fruktades det värsta, men till allas lättnad hade ovädret bedarrat när det svepte in över ridanläggningen. En rejäl rotblöta, värre blev det inte. En och annan tyckte det var skönt, för den annars härskande fuktiga hettan var inte att leka med. Dock fick regnet konsekvenser. Dressyrens kür ställdes in, men det hade också med logistik och ekonomi att göra. Flygen var redan bokade, för både ryttare och hästar.

Styrkebeskedet

Svensk dressyr är starkare än på flera år, något som lovar gott inför OS om två år. Patrik Kittel, Therese Nilshagen och Juliette Ramel radade upp personbästan och var löjligt nära ett brons i lagfinalen. Trist för Kittel, femma i GP-specialen, som inte fick rida küren.

Dramat

Missade du hoppningens lagfinal? Tråkigt. Sällan blir sport bättre. Det rasande raffinerade dramat slutade med att USA tog guldet. Antal fel kunde inte kora en vinnare, men jänkarna var något snabbare än svenskarna i omhoppningen. Henrik von Eckermann, Malin Baryard Johnsson, Fredrik Jönsson och Peder Fredricson fixade första svenska VM-medaljen på 16 år.

Överraskningen

Fredrik Jönsson var sist in i hopplaget när Douglas Lindelöw inte fick rida Zacramento. Varför han? Det fanns bättre ersättare, menade en del. Och så bidrar debutanten med nollor i lagfinalen och tar sig hela vägen till åttonde plats i den individuella finalen.

Tragedin

Distansritten och terrängritten i fälttävlan är extremt krävande och dessutom fulla av faror för både hästar och ryttare. Mer eller mindre allvarliga skador ingår i spelet, dessvärre ibland med dödlig utgång. Anna Freskgård förlorade sin Box Qutie några dagar efter den otäcka skadan vid målgången. Hästen avlivades sedan komplikationer tillstött. Svensk fälttävlan hade sorg och tung sten lades på börda eftersom fälttävlansryttarna gjorde ett svagt VM.