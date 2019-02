Seger för Ystads IF - efter upphämtning

Det var ett dramatiskt Skånederby när Ystads IF slog Lugi efter en sen upphämtning.

Ystads IF hade åtta raka hemmasegrar när man tog emot Lugi på Ystad Arena. Men det var bortalaget som länge såg bäst ut. I den andra halvleken ledde Lugi med som mest sex bollar.

Det blev dock dramatiskt när Ystads IF satte tre bollar på kort tid samtidigt som Lugi missade sina lägen. Med bara en dryg minut kvar fullbordade Ystads IF vändningen och kunde dessutom göra ytterligare ett mål för att ta hem segern med två bollars marginal, 27-25.

Ystads IF ligger på en fjärde plats i tabellen medan Lugi i sin tur ligger åtta.

Ett annat Ystad-lag som däremot har det tuffare just nu är IFK Ystad. Laget har inte vunnit i herrarnas handbollsliga sedan i början av december då man slog Malmö med 23-22. Tidigare under lördagen hoppades man vända den trenden mot just Malmö. Men det ville sig inte den här gången heller - Malmö vann med 37-29. Dessutom utgick IFK Ystads danske högernia Jonathan Mollerup skadad.