Sent mål av Johansson räddade inte New Jersey

Genom att sätta 3-3 med bara elva sekunder kvar tvingade New Jerseys Marcus Johansson fram en förlängning mot New York Islanders i NHL-hockeyn. Men det hjälpte inte. Matchen slutade 4-3 till Islanders, efter ett avgörande mål av Mathew Barzal tre och en halv minut in i förlängningen.(TT)