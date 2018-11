Sex matchers avstängning för Timråspelare

Timrås Emil Berglund har dömts till sex matchers avstängning samt drygt 15 000 kronor i böter för en huvudtackling i lördagens SHL-drabbning mot Rögle.

Det meddelar Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd.

Det var i inledningen av den andra perioden som Berglund kom in sent och hårt mot Rögles Erik Anderssons huvud vid sargkanten. Röglespelaren tvingades bryta matchen efter smällen. Berglund bestraffades av domaren redan under matchen med 2+10 minuters utvisning.

Även en Röglespelare bestraffades av disciplinnämnden för en incident i just den matchen.

Leon Bristedt får böta 5 000 kronor för filmning efter att ha gått i backen i en närkamp med Filip Hållander- ett straff han inte håller med om.

"Att bli anklagad för detta tar väldigt hårt på mig då det känns pinsamt och väldigt olustigt.... Jag har själv sett klippet i repris och jag tycker det är tydligt hur Hållanders (Filip, Timråspelaren) armbåge träffar mitt visir och näsa" säger Bristedt i ett uttalande.