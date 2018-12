Sju sporthändelser som förgyller annandagen

Boxing day i Premier League

Vad: Fotboll.

När: 13.30 och framåt.

I England är annandag jul, Boxing Day, en dag för fotboll. Samtliga lag i Premier League, förutom Southampton och West Ham, spelar alla under onsdagen.

Då passar en viss Ole Gunnar Solskjær på att göra hemmadebut som tränare för Manchester United. Efter 5-1-krossen i hans debut borta mot Cardiff senast så hoppas Solskjær få en ny framgång på annandagen hemma mot nästjumbon Huddersfield. På andra arenor försöker bland annat Liverpool hålla liv i en serieledning och en förlustfri svit hemma mot Newcastle, samtidigt som Manchester City vill revanschera sig borta mot Leicester efter förra helgens överraskande hemmaförlust mot Crystal Palace.

Klassisk annandagsbandy

Vad: Bandy.

När: 13.15 och framåt.

Lika klassiskt som Kalle Anka på julafton är att det spelas bandy på annandagen. Bollnäs och Edsbyn ligger sida vid sida i elitserietabellen på fjärde och femteplats, och möts i en match som hade varit viktig oavsett tabelläget sett till prestigen lagen emellan. Jumbon Tellus vill hitta formen i bortamötet med Stockholmsrivalen Hammarby och ekonomiskt krisande Västerås vill befästa serieledningen hemma mot Motala. Bland mycket annat.

Full SHL-omgång

Vad: Ishockey.

När: 15.15 och framåt.

Om inte klubbor, is och boll är en lockande kombination kanske ni vill byta ut bollen mot en puck? Med full omgång i SHL är detta möjligt under annandagen. I Göteborg ska ett serieledande Luleå försöka behålla sin kungatron borta mot trean Frölunda. På Hovet hoppas Djurgården kunna få nytta av sina landslagsstjärnor hemma mot HV71. Och i Karlstad ska Färjestad försöka stoppa det regerande mästarlaget Växjö.

Roger Melins första test

Vad: Ishockey.

När: 18.00.

Leksand har nio raka förluster i hockeyallsvenskan och har tagit in meriterade Roger Melin som ny tränare. Hemma mot Almtuna är det upp till bevis direkt för Melin att försöka vända det klassiska Dalalagets negativa trend. Om det blir förlust blir Leksand passerade av just Almtuna och halkar ur topp-åtta i tabellen som ger slutspel. Samtidigt är det toppmöten både i Karlskoga och Västerås, där trean Karlskoga och fyran Västerås möter ettan Oskarshamn respektive tvåan AIK.

Prestigemöten i handboll

Vad: Handboll.

När: 13.00 och framåt.

Det är inte bara på is det spelas matcher av derbykaraktär under annandagen. Kristianstad-Lugi och Malmö-Ystads IF är två Skånederbyn som avgörs under en handbollsfylld annandag med full omgång i herrarnas handbollsliga. På damsidan är det endast i Partille som det kan firas annandag i en handbollshall, där tredjeplacerade Sävehof går en tuff match till mötes hemma mot fjärdeplacerade Lugi.

Toppmöte på San Siro

Vad: Fotboll.

När: 20.30.

Efter en dag fylld av engelska glidtacklingar, hörnvarianter på is och puckar i sargkanter så kan Serie A-toppmötet mellan Inter och Napoli vara något att avrunda annandagen med. Viktiga poäng står på spel när trean Inter vill närma sig tvåan Napoli i tabellen. Samtidigt har Napoli inte råd med många poängtapp om man ska kunna haka på serieledande Juventus, som möter Atalanta på bortaplan klockan 15. Dessutom spelar Roma, med svenske Robin Olsen i målet, hemma mot Sassuolo klockan 18.

JVM-premiär

Vad: Ishockey.

När: 4.30 (natten till torsdag).

För tidigt att gå och lägga sig efter Serie A-fotbollen? Eller väldigt morgonpigg? Klockan 4.30 svensk tid, natten till torsdag, inleder Juniorkronorna sitt JVM-äventyr i Kanada med ett prestigemöte mot Finland.

Ungdomligt och frejdigt hockeygodis kan nog utlovas med spelare som Erik Brännström, Isac Lundeström och Philip Broberg i den blågula landslagströjan.