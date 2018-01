Snabb revansch för Färjestad

Bortmötet med Luleå slutade 1-4. Tre dagar senare var Färjestad tillbaka hemma i Karlstad - och jagade snabb revansch.

Och visst fick SHL-klubben upprättelse.

Hemmatchen slutade med en 2-1-seger.

Sebastian Erixon satte 1-0 efter 14.35 minuter av första perioden och drygt fyra minuter in i andra ökade Theodor Lennström på till 2-0.

– Det vara bara upp med klubban och svinga, som i golf. Den kom fram ganska bra där och det vara bara att dra till direkt... "Går den in så går den in", tänkte jag, och försökte sikta på första stolpen, sade Erixon till C More om ledningsmålet.

Luleå plockade ut målvakten Filip Gustavsson i slutet av matchen för att jaga kvittering. Lagkamraterna Johan Harju och Robin Kovacs fick varsin chans men lyckades inte få in pucken bakom Färjestads Lars Haugen.