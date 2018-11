Snabb revansch för Örebro mot HV71

Efter två raka segrar på hemmais förra veckan föll Örebro på tisdagen med uddamålet borta mot Frölunda. Men på torsdagskvällen kunde hemmapubliken jubla över en ny trepoängare - i ett kokande Behrn arena.

Innan säsongen hade Linus Arnesson aldrig gjort mål i SHL - nu har han redan fixat fyra. Det tog 118 SHL-matcher innan han gjorde första SHL-målet i karriären i säsongspremiären mot Mora. Och det dröjde sju minuter mot HV71 innan Linus Arnesson skickade iväg Örebros första skott mot mål som sedan letade sig vidare in bakom målvakten Jonas Gunnarsson.

– Tom (Wandell) gjorde ett bra jobb där och lyckligtvis gick den in. Det var bara att vispa in den, jag tänkte inte så mycket där, sade målskytten Linus Arnesson till C More efter första perioden.

Het lett

Örebrobackens fjärde fullträff var också hans första i Behrn arena och i måndags blev publikfavoriten uttagen i Tre Kronors trupp till Karjalaturneringen.

Drygt tre minuter in i mittperioden skar Tom Wandell läckert in framför mål och skickade in 2-0 med en backhand.

Efter knappt halva matchen utökade Rodrigo Abols till 3-0, den hete lettens femte SHL-mål för säsongen. Men det krävdes videobedömning då Mattias Tedenby i samma situation ramlat in i egna målvakten Jonas Gunnarsson.

Snabb revansch

Fem minuter senare reducerade Mikko Lehtonen med ett mäktigt skott från blå som hittade in i krysset, i spel fem mot fyra. Innan den andra periodpausen tryckte sedan Shane Harper in 4-1 i powerplay och Örebroforwarden gjorde då mål i sin tredje hemmamatch i följd.

Dryga minuten före ordinarie tid fastställde Tylor Spink slutresultatet till 5-1 och Örebro hade tagit snabb revansch på HV71, som för bara drygt två veckor sedan besegrade närkingarna i Jönköping.